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Город

28 мая, 21:58

Евгений Попов помог жителям ускорить расселение по программе реновации

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов помог жителям района Филевский Парк получить смотровые ордера на новые квартиры по программе реновации.

"У нас получилось добиться главного – москвичи смогут переехать в новые квартиры не через год или два, как им озвучивали, а уже в этом году. Сегодня выбирают себе квартиры первые 12 новоселов с улиц Новозаводской и Большой Филевской, остальные смогут это сделать до конца года", – заявил специалист.

По словам Попова, он продолжит отслеживать ситуацию с расселением. Журналист также подчеркнул, что каждый гражданин имеет право на комфортное жилье.

Изначально к Евгению Попову обратились жители Новозаводской улицы. По инициативе тележурналиста был начат сбор подписей против затягивания сроков расселения. Впоследствии горожане провели переговоры с департаментами градостроительной политики и городского имущества Москвы.

Депутат Мосгордумы Александр Козлов подчеркнул, что органы исполнительной власти пошли навстречу горожанам и согласились на форсирование процесса расселения, которое теперь произойдет по мере готовности отдельных квартир.

Ранее стало известно, что в программу реновации в Москве включили еще 13 стартовых площадок. Как объяснил мэр столицы Сергей Собянин, они расположены в 7 административных округах и 12 районах столицы, а общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров.

В программу реновации в Москве включили еще 13 стартовых площадок

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