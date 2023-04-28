Во Внуковском благоустроят вход в Ульяновский лесопарк

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В московском поселении Внуковское специалисты благоустроят вход в Ульяновский лесопарк на улице Ильинской. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова поделилась, что изначально этот участок площадью 0,15 гектара хотели отдать под дачное строительство.

"Однако из-за отсутствия подъездных дорог и близости зеленого массива было принято решение не выставлять участок на торги и благоустроить в этом месте вход в парковую зону", – рассказала она.

По данным портала, за последнее десятилетие в Москве создали 886 парков и зеленых территорий. Таким образом, на сегодняшний день 90% москвичей живут в шаговой доступности от парков и скверов.

Ранее сообщалось, что сотрудники комплекса городского хозяйства благоустроят территорию рядом с транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) "Планерная" на северо-западе Москвы.

Сергей Собянин рассказал, что на сегодняшний день в столице более 950 благоустроенных парков и зеленых территорий, свыше 500 благоустроенных улиц и общественных пространств. При этом город постоянно продолжают приводить в порядок, а многие идеи для этого подсказывают москвичи.

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