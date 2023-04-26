Специалисты благоустроят территорию возле ТПУ "Планерная" на северо-западе Москвы

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Сотрудники комплекса городского хозяйства благоустроят территорию рядом с транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) "Планерная" на северо-западе Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Главная цель проекта – улучшение пешеходной и транспортной доступности ТПУ "Планерная", в состав которого входят одноименная станция метро и остановки наземного общественного транспорта. Важно сделать территорию удобной как для местных жителей, так и для приезжающих в этот район на работу или учебу", – поделился вице-мэр.

Он добавил, что специалисты благоустроят участки на улицах Планерной и Вилиса Лациса, а также на Алешкинском проезде. По словам Бирюкова, работники обновят покрытие тротуаров и проезжей части, установят 155 фонарей с энергосберегающими светильниками и уличные торшеры.

Для пассажиров общественного транспорта создадут восемь остановок с зарядными слотами, а на территории стихийной парковки на улице Планерной появится стоянка на 78 мест. Кроме того, специалисты комплекса отремонтируют три детские площадки.

Между тем Сергей Собянин рассказал, что в Москве существует свыше 950 благоустроенных парков и зеленых территорий, более 500 благоустроенных улиц и общественных пространств. Градоначальник подчеркнул, что столица не останавливается на этом и постоянно продолжает приводить в порядок территории, а многие идеи для этого подсказывают жители.