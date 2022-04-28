Первая ночная репетиция парада Победы проходит в Москве

28 апреля, 22:05
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве проходит первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В репетиции задействованы 33 парадных расчета общей численностью более 10 тысяч военнослужащих. В их числе – офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, а также воспитанники Суворовских военных и Нахимовского училищ. Также к тренировке привлечены участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего общества.
В составе механизированной колонны принимает участие 131 образец военной техники.
Из-за репетиции недоступно движение по Тверской улице, Петровке, Воздвиженке, Солянке. Также нельзя проехать по участку Тверского и Страстного бульваров, по Большому Путинковскому переулку.
С 22:30 движение транспорта перекроют по Новому Арбату, Воздвиженке и Большому Каменному мосту, а с 23:30 перекрытия начнут действовать на Большой Полянке, Садовом кольце, 2-й Брестской улице. Также ограничения введут на улице Маши Порываевой и проспекте Академика Сахарова.
Также в связи с репетицией парада Победы изменилась работа ряда станций метро. Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" работают только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку.
Еще одна ночная репетиция состоится 4 мая, генеральная репетиция запланирована на 7 мая.
Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в очном формате. Участники смогут распечатать портреты героев войны бесплатно, предварительно выбрав оформление на сайте акции.
Россияне смогут посадить дерево в рамках акции "Сад памяти"
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