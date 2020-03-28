На Филевской линии московского метро нет движения от "Киевской" до "Филевского парка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Филевской линии московского метро нет движения от "Киевской" до станции "Филевский парк". Об этом сообщает ТАСС.

"На Филевской линии нет движения от станции "Киевская" до станции "Филевский парк", – передает официальный твиттер-аккаунт Московского метрополитена.

В обратную сторону поезда следуют с увеличенными интервалами. Причина затруднений не уточняется.

На Филёвской линии (4) нет движения от станции «Киевская» до станции «Филёвский парк». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. — Московское метро (@MetroOperativno) March 28, 2020



Ранее москвичей предупредили о прекращении вещания на медиаэкранах в общественном транспорте. На данный момент не уточняется, до которой даты сохранится данное изменение.

