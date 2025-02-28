Мастер-классы для детей участников СВО провели на рыбных рынках Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кулинарные мастер-классы для детей участников специальной военной операции (СВО) провели на рыбных рынках "Москва – на волне" в День защитника Отечества, 23 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Темой занятий была Масленица и новый взгляд на русскую кухню. Юные участники под руководством шеф-поваров приготовили блины с начинками из рыбы и морепродуктов, творожным сыром и укропом.

Москвичам также напомнили, что на рыбных рынках "Москва – на волне" для участников СВО и их родственников действует скидка 10% на все товары.

23 февраля на площадках рыбных рынков стартовала благотворительная акция, которая будет длиться в течение месяца. Покупатели смогут приобрести рыбные консервы, после чего оставить их в специальной корзине. Собранные продукты отправятся в один из штабов "Москва помогает", а оттуда их передадут в военные части.

Москвичи и волонтеры собрали более 30 тысяч подарков ко Дню защитника Отечества для участников СВО. Акция по сбору подарков проводилась на более чем 50 площадках, расположенных по всему городу. Участвовали в ней не только жители столицы, но и городские организации.