Выставку Сальвадора Дали за месяц посетило около 300 тыс человек

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в Центральном выставочном зале "Манеж" за месяц посетило порядка 300 тысяч человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организаторов экспозиции.

Организаторы рассказали, что такие показатели выставки являются абсолютным рекордом для России. В связи с высокой популярностью выставки они изменили порядок прохода на экспозицию и продлили часы ее работы в марте.

С 2 марта на выставку можно будет приобрести онлайн-билеты на посещение по сеансам. Вход по ним будет осуществляться в порядке отдельной очереди через каждые полчаса.

Билеты будут действительны только на выбранные дату и время. Для тех, кто купил билеты ранее без указания сеанса, вход на выставку будет доступен в течение всего дня.

Выставка работ знаменитого живописца "Сальвадор Дали. Магическое искусство" открылась в Москве 28 января. Она уже побила рекорд по посещаемости выставок Фриды Кало и Валентина Серова. К концу первого дня работы экспозиции было продано 35 тысяч онлайн-билетов.

На ней представлено свыше 180 произведений мастера. Посетить выставку можно с воскресенья по среду с 10:00 до 20:45. В конце недели выставка доступна также с 10:00, но до 23:45. Увидеть работы художника можно до 25 марта.

