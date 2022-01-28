Пользователи "Библиотек Москвы" получили более 60 тыс баллов в "Активном гражданине"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичи, которые пользуются онлайн-сервисом "Библиотеки Москвы", могут получать за бронирование книг баллы в проекте "Активный гражданин" и обменивать их на поощрения, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.
За первый месяц работы программы ее опробовали больше тысячи пользователей. Общее число начисленных баллов превысило 64 тысячи.
"Самые начитанные пользователи теперь смогут обменять баллы на билеты в музеи и кино, сувениры, а также сделать доброе дело, поддержав социальные некоммерческих организаций и их подопечных", – рассказали в ведомстве.
Также баллами можно пополнить транспортную карту "Тройка" или перевести их на благотворительность. За каждую забронированную книгу читателю начисляется 30 баллов. В течение месяца можно получить до 150 баллов.
Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться в "Активном гражданине" и оформить единый читательский билет. Это можно сделать в любой библиотеке или онлайн.
Ранее сообщалось, что в Москве появилась возможность оформить единый читательский билет онлайн. Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что внедрение сервиса завершает основной этап цифровизации библиотечной системы.
Кроме того, в мобильном приложении "Моя Москва" модернизировали раздел "Услуги". Теперь на странице отображаются все услуги и сервисы, а не тематические блоки, как было ранее.
"Это наш город": москвичи смогут оформить единый читательский билет онлайн
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