Пользователи "Библиотек Москвы" получили более 60 тыс баллов в "Активном гражданине"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи, которые пользуются онлайн-сервисом "Библиотеки Москвы", могут получать за бронирование книг баллы в проекте "Активный гражданин" и обменивать их на поощрения, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

За первый месяц работы программы ее опробовали больше тысячи пользователей. Общее число начисленных баллов превысило 64 тысячи.

"Самые начитанные пользователи теперь смогут обменять баллы на билеты в музеи и кино, сувениры, а также сделать доброе дело, поддержав социальные некоммерческих организаций и их подопечных", – рассказали в ведомстве.

Также баллами можно пополнить транспортную карту "Тройка" или перевести их на благотворительность. За каждую забронированную книгу читателю начисляется 30 баллов. В течение месяца можно получить до 150 баллов.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться в "Активном гражданине" и оформить единый читательский билет. Это можно сделать в любой библиотеке или онлайн.

Ранее сообщалось, что в Москве появилась возможность оформить единый читательский билет онлайн. Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что внедрение сервиса завершает основной этап цифровизации библиотечной системы.

Кроме того, в мобильном приложении "Моя Москва" модернизировали раздел "Услуги". Теперь на странице отображаются все услуги и сервисы, а не тематические блоки, как было ранее.