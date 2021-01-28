Более 90 тыс раз медики и волонтеры бесплатно припарковались в Москве с прошлой весны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С весны 2020 года столичные медики и волонтеры более 90 тысяч раз воспользовались правом на бесплатную парковку. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.
Уточняется, что медицинские работники ставили автомобили на стоянку 80 241 раз, волонтеры – 9 886 раз. В 2021 году программа льготной стоянки для указанных категорий продолжает действовать.
"Мы очень благодарны всем медикам и волонтерам и стараемся сделать все возможное для их комфорта. Со своей стороны обеспечили им на всех улицах города бесплатную парковку. Призываю активнее использовать эту возможность, подавать списки через Депздрав и волонтерские организации и оставлять автомобили без оплаты", – рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.
Узнать подробнее о льготах для медиков можно по телефону +7 (495) 870-72-95, волонтеры смогут получить более детальную информацию, написав письмо на электронную почту myvmeste@mosvolonter.ru.
Ранее столичные власти выделили из резервного фонда средства на бесплатные перевозки медиков на такси. В осенний период количество автомобилей было увеличено до 300 в день.
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