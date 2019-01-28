Технический сбой в столичных центрах госуслуг устранен

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

По состоянию на 19:30 технический сбой в центрах госуслуг Москвы устранен. Центры "Мои документы" сейчас уже работают в штатном режиме. Услуги предоставляются без задержки.

Сбой произошел в Центре обработки данных города Москвы и имел отношение к "каналам связи". Департамент информационных технологий оперативно занялся восстановлением функционирования систем

Центры госуслуг "Мои документы" начали создаваться в Москве в 2011 году. Они работают во всех районах столицы по программе "Искренний сервис". За один визит можно обратиться сразу по нескольким вопросам. В Москве действует 130 центров "Мои документы", они работают с 08:00 по 20:00 без выходных.