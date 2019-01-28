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18:18

Время оказания услуг увеличено в центрах "Мои документы" из-за сбоя

город технологии

18:18

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Время оказания услуг в центрах госуслуг "Мои документы" увеличили из-за технического сбоя, сообщается на сайте центров.

"В центрах госуслуг Москвы произошел временный технический сбой. Услуги по-прежнему можно получить в центрах "Мои документы", увеличивается лишь время оказания услуг", – говорится в сообщении.

Сейчас департамент информационных технологий ведет работы по восстановлению штатного функционирования систем. Как сообщает пресс-служба центров, в ближайшее время работа будет восстановлена.

В свою очередь, в пресс-службе учреждения сообщили ТАСС, что сбой произошел в Центре обработки данных города Москвы, он имеет отношение к "каналам связи".

Центры госуслуг "Мои документы" начала создаваться в Москве в 2011 году. Центры госуслуг работают во всех районах Москвы по программе "Искренний сервис". За один визит можно обратиться сразу по нескольким вопросам. В Москве действуют 130 центров "Мои документы", которые работают без выходных с 08:00 до 20:00 мск. Центры предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов.

город технологии

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