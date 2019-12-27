Столичные больницы проведут дни открытых дверей в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Больницы Москвы проведут дни открытых дверей, бесплатные занятия и консультации в рамках проекта Депздрава "Входите, открыто!" в январе. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Проект был запущен в июле 2018 года. Он представляет собой сводный календарь мероприятий в медицинских учреждениях столицы. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте.

Так, январская программа начнется уже 5 января с лекции о фиброзно-кистозной мастопатии в женской консультации № 3 городской клинической больницы № 40. Кроме того, 10 января состоится занятие для будущих родителей об изменениях в женском организме во время беременности. Это мероприятие пройдет в филиале "Женская консультация Куркино".

Расписание составлено вплоть до 31 января 2020 года. За подробной информацией необходимо обращаться в медицинские учреждения напрямую. Есть и общая черта для каждого мероприятия – при себе посетителям необходимо иметь паспорт и полис ОМС, в отдельных случаях могут потребоваться врачебные выписки и справки.

Вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее заявила, что в Москве начнут проводить закупки тяжелой медицинской техники по контрактам жизненного цикла. За счет такового формата взаимодействия с поставщиками будет осуществляться техобслуживание приборов и аппаратов.

