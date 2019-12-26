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Город

26 декабря, 20:57

Пять современных медстационаров планируют построить в Москве

город медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пять современных медицинских стационаров должно появиться в столице. Решение предоставить земельные участки под строительство приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Первый стационар с вертолетной площадкой построят на территории Научно-исследовательского института имени Склифосовского на Большой Сухаревской площади.

Такие же комплексы возведут на территории городской клинической больницы № 15 имени Филатова и городской клинической больницы имени Жадкевича.

Стационарные комплексы скорой помощи сделают многоэтажными. В приемных экстренного поступления оборудуют противошоковые залы, блоки лучевой диагностики, лаборатории, операционные блоки, палаты анестезиологии и реанимации на 12 коек, а также диагностические палаты.

Четвертый стационар планируется построить на территории Московского клинического научного центра имени Логинова. С его появлением будет полностью модернизирована материально-техническая база центра.

Пятым объектом станет патологоанатомический корпус для городской клинической больницы имени Ерамишанцева.

С 2020 года в Москве также планируется начать ремонт 135 поликлиник. Сергей Собянин заявил, что вместе с тем идет работа по информатизации как поликлинического звена, так и стационаров, чтобы они работали как единое целое.

По сведениям к началу 2019 года, число врачей в московских городских клиниках за последние два года выросло почти на две тысячи человек. Большинство принято на работу в 2018 году.

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