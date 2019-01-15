Число врачей в Москве увеличилось на 2 тысячи человек за последние два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество врачей в московских городских клиниках за последние два года выросло почти на две тысячи человек. Большая часть из них приняты на работу в 2018 году, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"В СМИ продолжает появляться недостоверная информация о результатах развития системы здравоохранения в Москве, в частности – некорректная интерпретация результатов проверки Контрольно-счетной палаты Москвы. Материалы содержат неполные данные и искажают действительность, в связи с чем департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением", – рассказали в пресс-службе.

Представитель ведомства уточнил, что обеспеченность города врачами составляет 51,6 врача на 10 тысяч населения. Это выше, чем предусмотрено в территориальной программе госгарантий (36,9). Для сравнения, в Лондоне обеспеченность врачами составляет 35 врача на 10 тысяч населения, в Берлин – 27, в Токио – 32. В этот показатель помимо организаций департамента входят федеральные и ведомственные клиники.

При этом число врачей увеличивалось по тем специальностям, в которых была потребность. В частности, в городские поликлиники в прошлом году пришло 344 врача общей практики и 203 врача-педиатра.

Наиболее востребованные специалисты пришли работать и в стационары Москвы. Прежде всего, это анестезиологи-реаниматологи (143 человека), хирурги (57), онкологи (42 человека).

Москвичи лечатся в лучших клиниках страны, таких как Центр имени Бакулева, Онкологический центр имени Блохина, Центр имени Кулакова, клиники ФМБА и РЖД и многие другие. При этом помощь оплачивается из Московского городского фонда ОМС.

Врачи этих организаций ежегодно оказывают помощь более чем 250 тысячам пациентов. Еще около 300 тысяч москвичей выбрали для прикрепления на амбулаторное обслуживание ведомственные или федеральные поликлиники.

Совместно с медицинскими вузами реализуется проект "Школа профессионального роста". Это позволяет проводить отбор лучших студентов старших курсов. Студенты проходят подготовку в тех поликлиниках, где будут работать после окончания обучения.

Уже 53 молодых специалиста успешно прошли стажировку и трудоустроены, а в 2019 году на работу в городские поликлиники выйдут еще 138 молодых врачей.

На сегодняшний день почти 80% пациентов могут по самозаписи попасть в день обращения к врачу общей практики или терапевту, 85% – к педиатру. Среднее время ожидания у кабинета составляет 7–8 минут.

За последние три года более чем на 400 тысяч выросло количество москвичей, которые прошли лечение в городских стационарах за счет средств ОМС. Число детей, получивших медпомощь в клиниках столицы, увеличилось почти вдвое.

За пять лет в Москве объемы высокотехнологичной медицинской помощи увеличились более чем в три раза. В 48 стационарах оказывается около полутора тысяч видов помощи по 20 направлениям.

В 2018 году из городского бюджета дополнительно выделили 2,7 миллиарда рублей на проведение самой современной лучевой терапии при онкозаболеваниях не только в медицинских организациях департамента, но и в 10 федеральных медицинских центрах.

За 2018 год в столице высокотехнологичная медицинская помощь была оказана почти 140 тысячам пациентов. Это на 10 тысяч пациентов больше, чем годом ранее. Свыше 81 тысячи человек получили помощь в медицинских организациях столичного департамента здравоохранения.

В 2019 году объемы высокотехнологичной помощи будут также увеличены, а это значит – большее количество пациентов получат самое современное лечение с использованием новейших передовых технологий.

За последние пять лет столичные поликлиники получили порядка трех тысяч единиц медицинского оборудования на сумму более двух млрд рублей. Среди них рентгенодиагностические аппараты, маммографы, флюорографы, системы ультразвуковой диагностики и эндоскопическое оборудование.

Более 1,7 миллиона москвичей имеют право на получение государственной социальной помощи, в том числе на льготные лекарства. В 2018 году в бюджете города на эти цели выделено более 27,4 миллиардов рублей. Перечень льготных лекарств по международным наименованиям составляет 1300 позиций – самый широкий в стране.

Ежегодно московские врачи выписывают более 15 миллионов льготных рецептов по более чем 6 тысячам наименований. 99% этих рецептов обеспечивается в день обращения.

С 2016 году закупаются современные препараты для лечения больных хроническим вирусным гепатитом С. В 2019 году будут увеличены закупки вакцин для профилактики социально значимых заболеваний. В том числе 100 тысяч доз вакцины для профилактики менингококковой инфекции.

Приобретение 55 тысяч доз вакцины против вируса папилломы человека позволит сделать прививки 27,5 тысячам подросткам в возрасте 12 лет и предотвратить развитие рака аногенитальной области.

Также планируется закупить самые современные пероральные антикоагулянты для пациентов с мерцательной аритмией. Сейчас в этой терапии нуждается порядка 39 тысяч москвичей. На эти цели выделено 933 миллиона рублей.

За период с 2014 по 2017 годы удалось добиться снижения стандартизованных показателей смертности населения от всех причин с 7,0 до 6,4 на 1000 населения. В том числе от болезней систем кровообращения с 348,2 до 333,6, от новообразований с 153,6 до 150,3.

Смертность населения трудоспособного возраста сократилась с 351,9 до 305,5 на 100 тысяч населения. Младенческая смертность снизилась с 6,1 до 5,7 на 1000 родившихся живыми. В 2018 году этот показатель составил 5,5.