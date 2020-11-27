Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Осенний марафон" завершилась в проекте "Активный гражданин". Она длилась с 13 октября по 17 ноября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Участники отвечали на вопросы 24-х викторин по трем темам: "История и культура Москвы", "Москва активного гражданина" и "Москва – город возможностей". В каждой викторине было сформировано по 6 вопросов.

За каждый правильный ответ участник получал 20 баллов. Всего москвичам начислили 97 миллионов баллов. В акции принял участие 50 751 человек.

Накопленными баллами можно оплатить карту "Тройка", парковку, получить промокоды на доставку еду или заказать сувениры.

100 человек, ответивших на все вопросы правильно, получат наборы с сувенирами проекта. Участников выбрал генератор случайных чисел.

После участия в акции москвичам предложили ее оценить. 72,72 процента горожан назвали вопросы подходящими для них по уровню сложности, 20,95 процента посчитали их сложными, 4,73 процента – легкими. На вопрос про "скандинавскую ходьбу" ответили 99,05 процента человек, а про деление столицы на районы знает лишь 66,21 процента участников.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" запустили голосование, посвященное формату онлайн-мероприятий ВДНХ. Москвичам предстоит проголосовать за следующие варианты: видеоэкскурсии, видеолекции, мастер-классы онлайн, видеотрансляции концертов и спектаклей. Также можно предложить свой вариант.

