Москвичи выберут формат онлайн-мероприятий на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте "Активный гражданин" запустили голосование, посвященное формату онлайн-мероприятий ВДНХ. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичам предстоит проголосовать за следующие варианты: видеоэкскурсии, видеолекции, мастер-классы онлайн, видеотрансляции концертов и спектаклей. Также можно предложить свой вариант.

ВДНХ реализует онлайн-программу с 31 марта. К дистанционным мероприятиям присоединяются не только москвичи, но и жители других городов и стран.

Все желающие могут посмотреть программу онлайн-мероприятий на сайте выставки в разделе "ВДНХ онлайн" и в официальных соцсетях.

Ранее стало известно, что с 23 по 29 ноября музеи департамента культуры Москвы организуют онлайн-лекции, посвященные культуре и искусству. Мероприятия состоятся на официальных сайтах музеев, а также их YouTube-каналах и страницах в соцсетях.

Для москвичей парки, библиотеки и культурные центры столицы постоянно проводят онлайн-мероприятия. Свыше 500 выставок уже доступны на портале "Музейная Москва онлайн".

