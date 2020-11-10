В "Активном гражданине" завершились районные голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале "Активный гражданин" завершились голосования, в которых приняли участие москвичи из четырех районов города.

Опрошенным из Нагатинского Затона было предложено выбрать название для мемориального сквера. Он расположен по адресу улица Речников, владение 7. В опросе поучаствовали 1 362 человека.

Большинство участников (38,11 процента) проголосовали за название "Сквер памяти". На втором месте расположился вариант "Сквер славы" (21,37 процента). На третьем месте – "Сквер ветеранов" (12,11 процента).

Назвать сквер в честь 75-летия Победы предложили 10,21 процента респондентов. Еще 6,46 процента участников затруднились ответить, а 4,63 процента заявили, что название должны определить специалисты. Свои варианты, среди которых "Сквер героев-судостроителей", "Сквер героев района" и "Сквер памяти речников", предложили 7,12 процента человек.

Выбрать тип газона – рулонный или посевной, используемый при благоустройстве, предложили жителям Братеева. В опросе приняли участие 1 592 человека.

Большинство проголосовавших (46,61 процента) уверены, что при обустройстве дворовых территорий лучше всего использовать рулонные газоны. 40,20 процента человек выбрали посевные. Еще 5,15 процента участников не смогли ответить, а 8,04 процента человек определили, что данный вопрос должны регулировать специалисты.

При этом за укладку рулонных газонов вдоль автомобильных дорог проголосовали 53,96 процента человек. Еще 32,98 процента выбрали для этой цели посевной газон. Не смогли выбрать вариант ответа 5,15 процента участников, а 7,91 процента уверены в необходимости решения данного вопроса экспертами.

1 477 человек из Царицына решали, необходимы ли кормушки в Аршиновском парке. Большинство респондентов (75,69 процента) высказались за. "Против" выступили 10,7 процента опрошенных. Затруднились ответить 6,16 процента человек, а 7,45 процента уверены в необходимости решения данного вопроса специалистами. Кормушки предлагается установить весной 2021 года.

Представителям Бутырского района предложили выбрать тему викторины, которую планируется провести в соцсетях досугового центра "Гармония". Участие в голосовании приняли 908 человек.

Тему "История Бутырского района" выбрали 40,64 процента респондентов. 20,59 процента посчитали, что викторина должна охватить вопросы из разных областей. 12,89 и 12 процентов выбрали темы "История Москвы" и "История Великой Отечественной войны" соответственно. Затруднились с ответом 8,15 процента человек. Решили доверить этот вопрос специалистам 5,73 процента опрошенных.

Ранее в "Активном гражданине" открылось голосование, где жители столицы могут предложить название для Большой кольцевой линии метро. Ожидается, что название станет не только ярким, но и отразит весь масштаб линии.

