Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коммунисты в Мосгордуме впервые в истории проголосовали за проект бюджета Москвы на 2020–2022 годы.

"Сегодня фракция КПРФ поддержала большинством голосом данный бюджет, это впервые в истории", – сказал председатель фракции КПРФ в столичном парламенте Николай Зубрилин.

В среду, 27 ноября, в ходе заседания Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2020–2022 годы. Проект на рассмотрение в парламент был внесен Сергеем Собяниным.

По подпрограмме "Массовая физкультурно-спортивная работа" государственной программы "Спорт Москвы" финансирование увеличат на 1,5 миллиарда рублей. ТиНАО получит на содержание дворовых территорий дополнительные 1,5 миллиарда рублей субсидий.

На 1 миллиард рублей увеличат ассигнования на развитие научной деятельности в Москве, также 1 миллиард рублей выделят на реконструкцию и обновление зданий московских театров, внесенных в список культурного наследия.

165 миллионов рублей направят в качестве субсидии предприятию "Радон" на исследование отдельных территорий на соответствие требованиям радиационной безопасности. Отмечается, что на обсуждение поправок ко второму чтению проекта бюджета Москвы депутатам потребовалось около семи часов.

30 октября Мосгордума в первом чтении приняла проект бюджета столицы на ближайшие три года. Доходы бюджета столицы в 2020 году достигнут 2 триллионов 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей. В 2021 году они будут равны 3 триллионам 64 миллиардам 152 миллионам рублей, в 2022-м – 3 триллионам 356 миллиардам 190,9 миллиона рублей.

Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова отметила, что бюджет формировался на основе прогноза устойчивого темпа роста экономики и низкого темпа инфляции в ближайшие три года.

