Дом по программе реновации в Текстильщиках планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дом по программе реновации, построенный на улице Чистова в Текстильщиках, планируют ввести в эксплуатацию в будущем году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства города.

"В настоящее время полностью завершено возведение монолитных конструкций, ведется черновая отделка жилых помещений", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

В новостройке будет 128 квартир. Их общая площадь составит около 8 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что на первых этажах здания разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле предусмотрено место для колясочной, комнаты консьержа, кладовой.

В пресс-службе отметили, что здание оборудуют системами видеонаблюдения, охраны и оповещения. Прилегающую к дому территорию озеленят и благоустроят. Там появится детская и спортивная площадки, место для отдыха взрослых.

Загрутдинов подчеркнул, что всего в Текстильщиках в программу реновации включено 47 жилых домов.

Ранее сообщалось, что на севере столицы подготовят к вводу в эксплуатацию девять домов по программе реновации. Новостройки располагаются в районах Войковском, Головинском, Дмитровском, Западное Дегунино и Тимирязевском.

Жилой дом по программе реновации также начали возводить в Бабушкинском районе. Строение будет рассчитано на 228 квартир. В доме будет 11 этажей, строить его начнут по индивидуальному проекту. 11 квартир адаптируют для маломобильных граждан.

