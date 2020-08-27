Около 10 работ находятся под наблюдением экспертов после протечки крыши в Третьяковке

Фото: Москва 24
Около десяти произведений искусства из Новой Третьяковки помещены под наблюдение специалистов после протечки крыши, сообщила замгендиректора галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.
"Все произведения на настоящий момент находятся без изменения состояния сохранности. Несколько произведений находится под наблюдением хранителей и реставраторов", – цитирует Мрдуляш ТАСС.
По ее словам, в отношении большинства работ наблюдение специалистов – это "мера перестраховки". В частности, некоторые произведения переместили только из-за изменения микроклимата в помещениях.
Замгендиректора уточнила, что скачки климата могут вызвать "некоторые изменения в сохранности в будущем". "Произведения были переведены превентивно, а не по факту", – пояснила она.
Накануне во время сильного дождя протекла крыша Новой Третьяковки. Для посещения закрыли некоторые экспозиции. Выставки, пострадавшие от протечки, обещали открыть 1 сентября.
Остальные экспозиции открыты для посещения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: