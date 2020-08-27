Около 10 работ находятся под наблюдением экспертов после протечки крыши в Третьяковке

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Около десяти произведений искусства из Новой Третьяковки помещены под наблюдение специалистов после протечки крыши, сообщила замгендиректора галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.

"Все произведения на настоящий момент находятся без изменения состояния сохранности. Несколько произведений находится под наблюдением хранителей и реставраторов", – цитирует Мрдуляш ТАСС.

По ее словам, в отношении большинства работ наблюдение специалистов – это "мера перестраховки". В частности, некоторые произведения переместили только из-за изменения микроклимата в помещениях.

Замгендиректора уточнила, что скачки климата могут вызвать "некоторые изменения в сохранности в будущем". "Произведения были переведены превентивно, а не по факту", – пояснила она.

Накануне во время сильного дождя протекла крыша Новой Третьяковки. Для посещения закрыли некоторые экспозиции. Выставки, пострадавшие от протечки, обещали открыть 1 сентября.

Остальные экспозиции открыты для посещения.