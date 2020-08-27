Новая Третьяковка закрыла пострадавшие от подтопления залы до 1 сентября

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Выставки, пострадавшие от протечки крыши в Третьяковской галерее на Крымском Валу, откроются 1 сентября, сообщает РИА Новости.

Накануне для посещения закрыли некоторые экспозиции. Выставки "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан", "Ненавсегда. 1968–1985" и постоянную экспозицию Новой Третьяковки откроют во вторник.

В то же время экспозиции "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" и "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина" уже открыты для бесплатного посещения.

26 августа один из залов Третьяковской галереи на Крымском Валу затопило из-за ливня. Все залы закрыли, а посетителей вывели.

Музей предоставит бесплатные билеты гостям, которых эвакуировали из-за инцидента. Они смогут прийти в другой день.