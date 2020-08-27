На стажировку в комплексе соцразвития поступило более тысячи заявок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 10 августа свыше тысячи столичных выпускников подали заявки на стажировку в городском комплексе соцразвития. Они могут получить опыт по одному из 11 направлений, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В дальнейшем молодые люди смогут трудоустроиться. "Все мы знаем, с какими трудностями порой сталкиваются выпускники при трудоустройстве сразу после окончания вуза, поэтому мы и решили открыть стажировки в учреждениях комплекса социального развития. Они станут первым шагом к построению карьеры для начинающих специалистов. К тому же это уникальная возможность попробовать себя в социальной сфере", – сообщила Ракова.

По ее словам, количество поданных заявок говорит о том, что у молодых выпускников есть желание помогать делать город лучше.

Вице-мэр добавила, что выпускники будут работать в учреждениях комплекса социального развития Москвы с октября по декабрь. Так, участники программы смогут поработать в образовательной сфере, в центрах государственных услуг "Мои документы".

Кроме того, появится шанс попробовать себя в кадровом делопроизводстве или в роли соцпомощника. Анастасия Ракова уточняет, что стажеров ждет гибкий график, они будут на работе 20 часов в неделю. За работу их ожидает зарплата в 20 195 рублей до вычета налогов.

Подать заявки на участие в программе под названием "Москва – добрый город" можно до 10 сентября. Ее лучшие выпускники смогут претендовать на трудоустройство в штат.

Ранее говорилось, что количество абитуриентов столичных медколледжей выросло в два раза. Зачисление на некоторые специальности требует вступительных испытаний.