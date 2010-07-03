Фестиваль "PROлето" стартует 31 августа на Сахарова и ВДНХ

27 августа, 16:39
27 августа, 16:39
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Организаторы посвященного Дню знаний общегородского фестиваля "PROлето" пригласили горожан прийти 31 августа на проспект Академика Сахарова и ВДНХ. Соответствующая информация размещена на страничке Российского союза молодежи (РСМ) во "ВКонтакте".
"Гости фестиваля вспомнят самые яркие моменты лета, посетят концерт, пройдут квесты и станут участниками различных спортивных состязаний и конкурсов", – говорится в сообщении.
На заключительном летнем молодежном open-air фестивале выступят Мот, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Rasa, Алексей Воробьев, Elvira T, Дискотека авария, Dava, Sabi Miss, Кристина Си, "Против правил", Алексеев и многие другие. А настроение зрителям поднимут резиденты Comedy Club, сообщили организаторы.
Также стало известно, что на время мероприятия проспект Академика Сахарова превратится в площадку уличных видов спорта. Каждый желающий сможет опробовать сапборд, слек лайн, увидеть выступления мастеров панна-футбола и паркура, а также узнать все о техниках воркаута и гонках на памп-треке.
"Для тех, кто только знакомится с молодежной уличной культурой, титулованные спортсмены проведут мастер-классы. Каждый сможет освоить современные стили танцев от самых продвинутых хореографов. У гостей будет шанс принять участие в конкурсах, зачекиниться в арт-фотозоне фестиваля и в формате интервью рассказать всем присутствующим о том, чем запомнилось это лето", – говорится в сообщении РСМ.
Уточняется также, что концерт начнется в 15:00 на проспекте Академика Сахарова.
Кроме того, на ВДНХ состоится фестиваль "Ритм моего города", а также пройдет международный фестиваль Rukami. В Зеленом театре гости смогут послушать рок-оперу "Юнона и Авось".
В Парке Горького 31 августа пройдут Кубок Президента по гребле на байдарках и каноэ и первый чемпионат мира по гонкам с препятствиями в формате Ninja OCR "Арена героев".
В Музеоне с 31 августа по 1 сентября заработает творческая лаборатория под открытым небом "Яркие люди", в которой примут участие актеры, художники, дизайнеры и музыканты.
Кроме того, в субботу в столичных парках выступят участники фестиваля "Спасская башня".
С 29 августа по 8 сентября в "Царицыне" будет проходить фестиваль исторических садов, в "Кузьминках" с 30 августа по 1 сентября пройдет фермерский фестиваль "У НАС ФЕСТ!". Также различные мероприятия будут проходить в Измайловском парке, Саду имени Баумана, "Сокольниках", парке "Красная Пресня".
На 24 городских площадках фестиваля "Цветочный джем" будут организованы специальные проекты.
Сады фестиваля "Цветочный джем" будут радовать москвичей до середины октября
Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" проходит в Москве в третий раз. С июня на улицах, площадях и бульварах столицы появилось 42 дизайнерских выставочных сада. Их создали ведущие ландшафтные дизайнеры из 11 стран мира, используя 200 тысяч живых растений. Победителей конкурса объявят в День города.
Основная программа фестиваля стартовала 22 августа на 58 площадках и продлится до 8 сентября. Сады же могут оставить и после завершения фестиваля при хорошей погоде.
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