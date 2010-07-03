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17:17

Почти 23 тысячи спортивных объектов насчитывается в столице

город спорт

17:17

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На сегодняшний день в столице расположено почти 23 тысячи спортивных объектов, сообщил журналистам глава департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев в ходе спортивного праздника в "Лужниках".

Он отметил, что столица гордится не только заслугами профессионального спорта, но и тем, что в городе созданы все условия для занятия физической активностью для всех групп населения.

"На сегодня в Москве 22,8 тысячи спортивных объектов и, конечно, спорт есть в каждом дворе. Это и площадки воркаута, и футбольные площадки, и катки, и бассейны", – цитирует его Агентство "Москва".

По словам Кондаранцева, у Москвы есть достаточная инфраструктура, чтобы спортом занимались все желающие.

"Московский спорт в "Лужниках" будет проходить до 20:00. На территории спорткомплекса работают порядка 50 спортивных и развлекательных площадок. В частности, проходит турнир по мини-футболу.

Для гостей установили 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 – для настольного хоккея. В "Лужниках" также открыли 12 площадок для игры в бадминтон, десять – для игр в городки и площадку для сдачи норм ГТО.

Праздник уже посетили более 44 тысяч человек. Всего за день ожидаются порядка 200 тысяч посетителей.

Более 40 площадок работают в "Лужниках" в рамках фестиваля "Московский спорт"

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город спорт

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