Почти 23 тысячи спортивных объектов насчитывается в столице

На сегодняшний день в столице расположено почти 23 тысячи спортивных объектов, сообщил журналистам глава департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев в ходе спортивного праздника в "Лужниках".
Он отметил, что столица гордится не только заслугами профессионального спорта, но и тем, что в городе созданы все условия для занятия физической активностью для всех групп населения.
"На сегодня в Москве 22,8 тысячи спортивных объектов и, конечно, спорт есть в каждом дворе. Это и площадки воркаута, и футбольные площадки, и катки, и бассейны", – цитирует его Агентство "Москва".
По словам Кондаранцева, у Москвы есть достаточная инфраструктура, чтобы спортом занимались все желающие.
"Московский спорт в "Лужниках" будет проходить до 20:00. На территории спорткомплекса работают порядка 50 спортивных и развлекательных площадок. В частности, проходит турнир по мини-футболу.
Для гостей установили 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 – для настольного хоккея. В "Лужниках" также открыли 12 площадок для игры в бадминтон, десять – для игр в городки и площадку для сдачи норм ГТО.
Праздник уже посетили более 44 тысяч человек. Всего за день ожидаются порядка 200 тысяч посетителей.
Более 40 площадок работают в "Лужниках" в рамках фестиваля "Московский спорт"
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