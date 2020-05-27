Московские салоны красоты запустили флешмоб с просьбой вернуться к работе

Как скоро откроются салоны красоты в столице

Сотрудники и владельцы салонов красоты выступили с флешмобом. Как сообщает телеканал Москва 24, они просят назвать конкретную дату, когда смогут вернуться к работе.

Владельцы заведений этой сферы услуг обещают, что все возможные меры безопасности будут соблюдены. К таковым мерам относятся средства индивидуальной защиты и регулярная дезинфекция.

По предварительным подсчетам, около 30 процентов салонов красоты в Москве не смогут открыться после режима ограничений из-за убытков на фоне двухмесячного простоя. Некоторые заведения лишились поддержки арендаторов, другие – потеряли команду, передает телеканал.

Флешмоб сотрудников салонов красоты проходит в социальной сети Instagram. Найти публикации можно по тегу #безопаснеевсалоне. Таким образом они пытаются привлечь внимание и понять, когда можно будет вернуться к работе.

"Я не хожу по домам, и мастера мои тоже. Как мы спасаемся? Никак не спасаемся. Мы тихо сидим дома и разоряемся. На данный момент все мои сотрудники разъехались по домам, тоже никто из них не работает. Продолжает копиться долг по арендной плате", – рассказала Вера Бабина, владелец салона красоты.

В некоторых случаях мастеров приглашают на дом, но подобные процедуры недостаточно безопасны. Кроме того, мастера не всегда могут предоставить какие-либо сертификаты качества.

Если салоны откроются в ближайшее время, то им придется соответствовать нескольким важным правилам. Во-первых, необходима генеральная уборка и дезинфекция помещений.

Во-вторых, температуру тела сотрудников потребуется ежедневно измерять. Посетителей обяжут обрабатывать руки антисептиками на входе, а обслуживать их будут только по предварительной записи с интервалом не менее чем в 20 минут.

Между мастером и посетителем надо будет соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, в помещениях обязательно будут дезинфицировать воздух и использовать индивидуальные средства защиты.

"Решение по срокам снятия ограничений будет принято высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации по предписаниям и предложениям главных государственных санитарных врачей", – подчеркнула замначальника Отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения Управления Роспотребнадзора по Москве.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что столица готова к первому и второму этапам снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

