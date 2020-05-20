Стилист с COVID-19 рассказала, почему продолжила принимать клиентов

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В телеграм-каналах появились сообщения о том, что стилист из Москвы по имени Ирина принимает клиентов у себя дома, несмотря на то что больна коронавирусом. Согласно этим данным, диагноз стал известен неделю назад, когда девушка самостоятельно решила провериться на COVID-19 и тест дал положительный результат.
Приехавшие к Ирине врачи обязали ее закрыться на карантин, однако девушка решила соблюдать его лишь частично: сама к клиентам выезжать перестала, а вот работать у себя дома продолжила.
Корреспонденту Москвы 24 удалось пообщаться с мастером и даже записаться к ней на стрижку и укладку. О том, что Ирине уже приходил положительный результат теста на коронавирус, новой клиентке она, конечно, не рассказала.
"Я уже переболела, сейчас нахожусь на карантине две недели. У меня уже брали анализ, и я уже получила анализ отрицательный один, жду второго. Я не выезжаю к клиентам уже два месяца. Я если и принимаю, то только соседей ближайших", – сказала Москве 24 стилист.
Помимо всего прочего, девушка убеждена, что опасность коронавируса преувеличена, а сама болезнь "не такая страшная".
По словам девушки, у нее есть отрицательный результат теста на коронавирус, но она ждет второго теста для подтверждения отсутствие диагноза. Справки о том, что стилист уже не больна COVID-19, у нее нет.
Из-за введенного в России режима ограничений и закрытия салонов красоты многие сотрудники этих заведений решили принимать клиентов у себя дома. Однако врачи настоятельно рекомендуют избегать подобных визитов из-за их опасности. Кроме того, необходимо понимать, что в режиме всеобщей самоизоляции такие действия специалиста по красоте незаконны и повлекут за собой штраф.
Врач-терапевт высшей категории Людмила Алексеева в разговоре с Москвой 24 объяснила, что даже при отсутствии симптомов мастер может представлять опасность для клиента и наоборот.
"Мастер или посетитель может быть носителем инфекции, переносить ее бессимптомно. Никто же этого не знает. Поэтому сейчас ни в коем случае нельзя обращаться к мастерам, которые могут делать эту работу на дому. К тому же у нас еще не сняли режим самоизоляции", – заключила эксперт.
Ранее стало известно, что прокуроры в Белгородской области проверят информацию о том, как парикмахер заразил COVID-19 более 20 клиентов.
До этого правительство области сообщало, что в Ракитянском районе 23 человека были заражены парикмахером с COVID-19. Сам он в больнице, остальные лечатся дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Проверку также начал Борисовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по области.
"В ходе мониторинга СМИ и интернета выявлены публикации о том, что после контактов с парикмахером в Ракитянском районе, у которого подтвержден COVID-19, у членов 7 семей также выявлен коронавирус", – говорится в сообщении регионального СК.
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