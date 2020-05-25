Москва онлайн: как оставаться красивой в самоизоляции

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Пока идет борьба с коронавирусной инфекцией, салоны красоты остаются закрытыми. Для многих женщин это настоящая трагедия: они переживают за свою внешность, вспоминают бабушкины рецепты красоты и делают маски из огурцов. 29 мая дерматологи-косметологи Алина Абабкова и Алиса Зорина расскажут, что можно сделать в домашних условиях, чтобы сохранить красоту и здоровье кожи.

В ходе мастер-класса вы узнаете:



какие витамины необходимы коже, волосам, ногтям;

какие процедуры приносят вред;

как подобрать правильную косметику для ухода и может ли она быть дешевой;

почему лицу нужен массаж и каким он должен быть;

как здоровый сон, еда и пагубные привычки влияют на внешность.

Также зрители Москвы онлайн научатся делать маску для лица и самомассаж.

Смотрите трансляцию 29 мая в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.