В столице трижды в день дезинфицируют подземные переходы

08:06
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В Москве три раза в день дезинфицируют более 500 подземных пешеходных переходов и более 140 остекленных путепроводов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В рамках профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции проводится ежедневная дезинфекция 510 подземных пешеходных переходов и 141 остекленного пешеходного путепровода", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Он отметил, что дезинфицирующими средствами обрабатывают поручни, а в переходах с большим потоком людей дополнительно дезинфицируют стены, пол и лестницы.
Кроме того, столичные коммунальные службы ежедневно дезинфицируют подъезды. Ручки входных дверей, лестничные поручни и кнопки лифтов обрабатывают специальным антибактериальным средством.
Роспотребнадзор обязал службы городского департамента ЖКХ уделять особое внимание уборке подъездов, в которых проживают граждане на самоизоляции.
Ранее сообщалось, что в Мосгортрансе создали бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта. Всего создано 85 рабочих бригад – это порядка 200 человек. На дезинфекцию подвижного состава Мосгортранс тратит около 4 тонн антисептиков.
С 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.
Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека.
По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончалось.
В Подмосковье увеличили производство масок и дезинфицирующих средств
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