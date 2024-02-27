Технопарк площадью 13,5 тыс кв м появится на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Промышленный технопарк планируют построить на юго-востоке Москвы, в районе Люблино. Площадь производственного комплекса составит 13,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиану Княжевскую.

"Внесены изменения в правила землепользования и застройки, необходимые для возведения промышленного технопарка в районе Люблино", – отметила она.

Участок для строительства технопарка находится на Ставропольской улице (владения 37–41). Здесь специалисты высадят деревья и кустарники, а также сделают парковку и обустроят заезд для машин.

Княжевская подчеркнула, что задача ведомства заключается в определении востребованного функционала для таких территорий, чтобы их использование отвечало интересам и горожан, и бизнеса.

Город предоставил инвестору земельный участок под строительство в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

"На участке площадью 0,9 гектара инвестор возведет промышленный технопарк для размещения сразу нескольких производств мебельной, строительной, бумажной, текстильной и другой продукции", – рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что на объекте, согласно планам, будет организовано 260 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что инвесторы возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) школы и детские сады, промышленный и офисные комплексы в трех районах Юго-Западного административного округа Москвы.

До этого стало известно, что территорию площадью 4,78 гектара в столичном районе Строгино реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Инвестора определят по итогам торгов.

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