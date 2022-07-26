Более 500 тысяч квадратных метров жилья построят по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На месте снесенных домов в столице построят более 500 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Сегодня по программе реновации уже 34 новостройки возводятся на территории, освобожденной после сноса старого жилого фонда. Планируется, что большая часть строящегося жилья будет введена в эксплуатацию не позднее конца 2024 года", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Отмечается, что новые дома отстраивают сразу в восьми московских округах. В них смогут переехать более 15 тысяч москвичей.

Ранее Левкин сообщил, что более 800 жителей Восточного начнут переезд по программе реновации до конца 2022 года. По его словам, благодаря высоким темпам строительства в Восточном районе жители восьми домов, включенных во второй этап реализации программы реновации, начнут переезд в новые, современные квартиры.

До этого Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья.