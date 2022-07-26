Более 500 тысяч квадратных метров жилья построят по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На месте снесенных домов в столице построят более 500 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Сегодня по программе реновации уже 34 новостройки возводятся на территории, освобожденной после сноса старого жилого фонда. Планируется, что большая часть строящегося жилья будет введена в эксплуатацию не позднее конца 2024 года", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
Отмечается, что новые дома отстраивают сразу в восьми московских округах. В них смогут переехать более 15 тысяч москвичей.
Ранее Левкин сообщил, что более 800 жителей Восточного начнут переезд по программе реновации до конца 2022 года. По его словам, благодаря высоким темпам строительства в Восточном районе жители восьми домов, включенных во второй этап реализации программы реновации, начнут переезд в новые, современные квартиры.
До этого Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья.
Собянин: проект реновации территории промзоны ЗИЛ реализован почти на треть
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: