Более 350 жителей района Косино-Ухтомского начнут переезд по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 350 жителей района Косино-Ухтомского начнут переезд в новые дома по программе реновации до конца 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что новые квартиры получат жители пяти старых домов, расположенных в непосредственной близости от новостроек.

На территории района уже переданы под заселение два жилых корпуса на улицах Оренбургской и Черное Озеро. В них получили квартиры жители девяти домов, семь из которых уже полностью расселены.

Отмечается также, что в этом районе в настоящий момент строят еще три дома в рамках программы реновации.

Ранее Левкин сообщил, что более 800 жителей Восточного начнут переезд по программе реновации до конца 2022 года. По его словам, благодаря высоким темпам строительства в Восточном районе жители восьми домов, включенных во второй этап реализации программы реновации, начнут переезд в новые, современные квартиры.

До этого Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья.

