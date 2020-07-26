Девять экоцентров Москвы вернулись к очному формату работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девять столичных экоцентров вернулись к очному формату работы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский отметил, что для посетителей учреждения подготовили более 60 оффлайн-мероприятий.

"Среди новшеств – экспозиции, интерактивы, мастер-классы, экскурсионные программы, квесты, конкурсы, литературно-поэтические вечера, викторины, лекции, занятия, выставки, игры и многое другое", – сообщил Кульбачевский.

В частности, экошкола "Кусково" предлагает москвичам посетить экотропу, на которой расположено уникальное для города дерево – маньчжурский орех. Во время прогулки по ней посетителям предложат собрать образцы для исследования. Также в экоцентре "Кусково" разработали новые программы для участников олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы", а также обновили лекционный материал.

Сотрудники дирекции природных территорий "Измайлово" и "Косинский" создали квест "IzMyКлад". Его участников проверят на знание истории лесопарков, а также их обитателей. Первые встречи пройдут в августе в "Измайлово".

Кроме того, квест запланирован на Черном озере в Зеленограде. Там посетители смогут узнать, какие виды уток обитают в московских водоемах. А в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" стартует цикл занятия "Лес против стресса", посвященный дыхательной гимнастике и скандинавской ходьбе.

Посетителей "Битцевского леса" с 20 июля ожидает выставка "Осторожно! Ядовитые растения!". Кроме того, экоцентр "Лесная сказка" подготовил экскурсионную программу "Лесные великаны", посвященную деревьям. Кроме того, для посетителей снова открылся музей зайца.

На ВДНХ интерактивная экспозиция ожидает посетителей в павильоне "Пчеловодство". Желающие смогут ознакомиться с технологиями производства меда и его сортировки. Кроме того, посетители смогут посмотреть на ульи разных конструкций и инструменты пчеловодов.

В Бирюлевском дендропарке желающие смогут посетить питомник саженцев для столичных садов и парков. Кроме того, там они смогут увидеть редких птиц и зверей. Кроме того, в московских парках проходит акция "ПаркАрт". В рамках нее художники пишут картины прямо на деревьях.

Ранее стало известно, что на ВДНХ восстановят исторический фонтан в виде букета из масленичных растений. Он был построен в начале 1950-х годов по проекту архитектора Валерия Таушканова. Все работы планируют завершить в третьем квартале 2020 года.