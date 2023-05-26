Город выставил на торги 100 машино-мест на многоуровневой наземной стоянке в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве выставили на торги 100 машино-мест, которые находятся на многоуровневой наземной стоянке в районе Люблино. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

По его словам, удобные и безопасные парковки пользуются большим спросом у москвичей, которые проживают в районах с плотной многоэтажной застройкой. Подобные стоянки экономят время водителей и гарантируют сохранность их автомобилей.

"На открытые аукционы выставлено 100 парковочных мест в районе Люблино. Объекты площадью от 11,6 до 16,3 квадратного метра располагаются в многоуровневом наземном паркинге. Торги пройдут 7 и 14 июня", – добавил Щербаков.

Стоянка находится по адресу Краснодарский проезд, дом 8. Около нее располагается автомойка, АЗС, автосервис, а также шиномонтаж.

Заявочные кампании завершатся 1 и 8 июня, сами торги пройдут в режиме онлайн на площадке "Росэлторг". Для того, чтобы принять участие в них, нужно пройти регистрацию на площадке, а также иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на торги земельный участок площадью 20 соток под строительство дома быта в деревне Ильино в поселении Роговское. Заявки можно будет подать до 5 июня.

До этого Москва выставила на торги земельный участок возле площади Киевского вокзала для размещения наземной автостоянки, которая будет рассчитана на 12 парковочных мест. С победителем подпишут договор на 5 лет.