Город выставил на торги право на размещение наземной автостоянки в районе Дорогомилово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выставила на торги земельный участок возле площади Киевского вокзала для размещения наземной автостоянки, которая будет рассчитана на 12 парковочных мест. С победителем подпишут договор на 5 лет, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"На открытом аукционе будет реализован участок площадью четыре сотки по адресу: Украинский бульвар, дом 15. Размер ежегодной платы за размещение некапитального объекта определится по итогам торгов", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Объект располагается около жилых домов у выезда на Большую Дорогомиловскую улицу. Рядом находятся Киевский вокзал, торгово-развлекательный центр "Европейский", магазины и точки общественного питания.

Победитель торгов должен будет установить дорожные знаки и информационный щит. Заявки закончат принимать 16 июня, торги состоятся 20 июня.

Ранее сообщалось, что 57 парковочных мест в подземном паркинге на западе Москвы представят на городских торгах. Место является отапливаемым, сама парковка расположена в столичном районе Фили-Давыдково. Машино-места выставили на аукцион через публичное предложение с понижением цены.