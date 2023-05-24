Город выставил на торги участок под строительство дома быта в деревне Ильино

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Город выставил на торги земельный участок площадью 20 соток под строительство дома быта в деревне Ильино в поселении Роговское. Заявки можно будет подать до 5 июня, заявил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

"Предприниматели могут арендовать у города земельный участок под строительство объекта бытового обслуживания в ТиНАО. Реализация лота будет способствовать развитию социальной инфраструктуры населенного пункта", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

Договор будет заключен на 2,5 года. После завершения строительных работ и выполнения условий договора арендатор получит объект в собственность.

Общая площадь дома быта может составлять 599 квадратных метров, а предельная высота может достигать 10 метров. В здании арендатор сможет открыть химчистку, мастерскую по ремонту и обслуживанию бытовой техники, ателье и парикмахерскую.

Аукцион состоится 8 июня.

Ранее Москва выставила на торги земельный участок возле площади Киевского вокзала для размещения наземной автостоянки, которая будет рассчитана на 12 парковочных мест. С победителем подпишут договор на 5 лет. Объект располагается около жилых домов у выезда на Большую Дорогомиловскую улицу.