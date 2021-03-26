В Москве распустились подснежники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в результате потепления распустились подснежники, передает РИА Новости.

Согласно сообщениям синоптиков, в четверг, 25 марта, в столице наступила метеорологическая весна: температура воздуха поднялась до +10 градусов.

Цветы, отреагировав на теплую и солнечную погоду, распустились в районе 2-й Дубровской улицы около одного из жилых домов.

Ранее сообщалось, что снег в городе тает медленно. Если так пойдет дальше, он исчезнет только к середине апреля. Тогда же начнется цветение.

Также стало известно, что москвичи смогут загореть на солнце в выходные. Воздух в городе прогреется до 10 градусов тепла.

