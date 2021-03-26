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Москва 24

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Общество

14:30

Москвичей предупредили о гололедице

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

27 марта в Москве и Подмосковье ожидается желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Причиной тому оказалась гололедица. Самый опасный ее период продлится с 22:00 26 марта до 10:00 27 марта.

По данным прогноза Гидрометцентра, 27 марта погода будет держаться от нуля до плюс 2 градусов ночью и от плюс 6 до 8 градусов днем.

По Подмосковью погода составит от минус 2 до плюс 3 градусов ночью и от 3 до 8 градусов в дневное время.

Ранее синоптики пообещали москвичам теплые и ясные выходные. Воздух в эти дни прогреется до +9 градусов. В субботу, 27 марта, в Москве будет облачная погода с прояснениями.

Осадков в выходные не ожидается. Также сообщается, что теплая погода сохранится и в первые дни следующей недели.

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