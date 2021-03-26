Синоптики пообещали москвичам теплые и ясные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей столицы ожидают теплые и ясные выходные. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Воздух в эти дни прогреется до +9 градусов. В субботу, 27 марта, в Москве будет облачная погода с прояснениями, температура воздуха ночью составит до +2 градусов, а днем ожидается до +8 градусов. Отрицательные температуры прогнозируются в ночь на воскресенье, 28 марта. Столбики термометров опустятся до 0 градусов.

Осадков в выходные не ожидается. Также сообщается, что теплая погода сохранится и в первые дни следующей недели.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец объявил, что с 25 марта в Москву и Подмосковье пришла метеорологическая весна с запозданием на четыре дня. По его словам, столбики термометров больше не будут опускаться ниже нуля градусов.

