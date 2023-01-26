Власти Москвы прекратят все договоры аренды помещений Сахаровского центра

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников (Сахаровский центр признан в России иноагентом)

Департамент городского имущества Москвы прекращает все договоры о безвозмездном предоставлении в аренду помещений Сахаровского центра (признан в России иноагентом) в связи изменениями в законодательстве об иностранных агентах. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Представители центра отметили, что письмо с соответствующим содержанием поступило к ним во вторник, 24 января. В нем говорится о прекращении договоров аренды здания центра, выставочного зала и квартиры в доме по улице Земляной Вал, в которой располагался музей Андрея Сахарова.

В организации отмечают, что в музее находился архив личных документов академика. Кроме того, там хранились письма и обращения к нему.

Сроки, с которых прекратится действие договоров, в пресс-службе не озвучили.

Решение о прекращении аренды связано с законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", которым предусмотрен запрет на получение иноагентами любого вида господдержки, уточнили в Сахаровском центре. Закон вступил в силу с 1 декабря 2022 года.

23 января российская Генпрокуратура признала фонд Андрея Сахарова нежелательной в стране организацией.

Ранее стало известно, что российское правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Положение состоит из 58 пунктов.

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