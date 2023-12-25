Столичный производитель выпустил более 4,5 млн сладких наборов к Новому году

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Московский производитель выпустил более 4,5 миллиона сладких подарочных наборов к Новому году. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

По его словам, на данный момент в городе функционируют порядка 100 кондитерских предприятий, на которых работают более 19 тысяч человек. При этом компании увеличивают ассортимент продукции и объемы выпуска.

"Так, московские фабрики холдинга "Объединенные кондитеры", имеющие статус промышленного комплекса, изготовили к Новому году более 4,5 миллиона сладких подарков. Наборы от компаний "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский" уже появились в магазинах по всей стране", – добавил Овчинский.

Фабрики холдинга производят 70 вариантов новогодних наборов весом от 200 граммов до 1,5 килограмма, из них 40 собираются в Москве. Также организации разрабатывают необычные упаковки для детских подарков.

Директор департамента маркетинга холдинга Юлия Дорофеева сообщила, что в этом году был расширен ассортимент новогодних подарков новыми наборами.

"В составе большинства – конфеты "Мишка косолапый", "Красная Шапочка", "Маска" и многие другие. Холдинг имеет выстроенную инфраструктуру по переработке какао-бобов, что позволяет фабрикам не зависеть от поставок импортных шоколадных полуфабрикатов и контролировать качество на каждом этапе производства", – добавила она.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на новогодние праздники в столице запланированы около 200 крупных мероприятий. Мэр пригласил москвичей и гостей города встретить Новый год в парках Москвы.

До этого психодраматерапевт Ольга Малинина сообщила, что импульсивным людям при покупке подарков нужно учиться ограничивать свои траты и выработать для себя ряд правил. В частности, эксперт рекомендовала для начала составить список и спланировать, что конкретно человек будет дарить членам семьи, коллегам, друзьям.

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