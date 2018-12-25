70 расселенных по программе реновации домов снесут в 2019 году

Фото: портал Москва 24/Сергей Киселев

Столичные власти в 2019 году собираются снести порядка 70 домов, которые были расселены в рамках программы реновации. Планами поделился заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

Адреса, по которым расположены ветхие здания, пока не называются.

В конце ноября в программу реновации вошли еще 13 новых стартовых площадок. Теперь их общее количество перевалило за 300. При этом порядка 50 территорий сейчас находятся на рассмотрении.

По данным Стройкомплекса, до конца текущего года власти начнут расселение еще четырех тысяч граждан. Как ранее отмечал Хуснуллин, к 2020 году градостроительный потенциал стартовых площадок составит 10 миллионов квадратных метров.

24 декабря в столице начался снос четвертой расселенной по программе реновации пятиэтажки. Дом 23 на улице Красных Зорь был построен в 1961 году. Эксперты приняли во внимание ветхое состояние здания и приняли решение досрочно вывести его из эксплуатации.

Строительство домов по программе реновации



Утвержденная в августе 2017 года программа реновации столичного жилья позволит горожанам получить квартиры в современных домах, построенных по единому стандарту. Новое жилье будет равнозначным по количеству комнат, но с более просторными коридорами, балконами и санузлами.

При подборе стартовых площадок программы реновации специалисты обращают внимание на целый ряд факторов. В частности, они оценивают возможность дальнейшей квартальной застройки. Вместе с районной управой жители могут участвовать в подборе стартовых участков и согласовывать свои предложения с Москомархитектурой.

После согласия на переезд москвичи заключают договор, а затем получают ключи от квартир, в которых установлены металлические входные двери и окна с двухкамерными стеклопакетами и москитной сеткой.

Чтобы переехать в новый дом обитатели пятиэтажек должны будут предоставить паспорта всех, кто зарегистрирован в жилом помещении, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, свидетельство о собственности или договор найма, выписку из ЕГРН и свидетельство о перемене имени и фамилии (при наличии).

