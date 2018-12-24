Начался снос четвертой расселенной пятиэтажки

В Москве начали сносить четвертую расселенную по программе реновации пятиэтажку. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
Предусмотрен снос двух корпусов по улице Красных Зорь. В этом году демонтируют дом № 23, в 2019 – № 25.
"Принимая во внимание ветхое состояние этого дома, было принято решение досрочно вывести его из эксплуатации. Это дом 1961 года постройки, четырехподъездный, блочный, общее количество квартир – 80 штук. Жители уже расселены, инженерные сети отключены. Снос будет проведен за два-три дня, и в основном объеме все работы будут до 2019 года завершены", – сказал Бочкарев.
При сносе отходы будут разделять – стекло отдельно, дерево отдельно, бетон отдельно. Глава департамента добавил, что предусмотрено пылеподавление моющими машинами. Будет работать один экскаватор-разрушитель, 10-15 единиц автотранспорта и 10 человек из инженерно-технического персонала.
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