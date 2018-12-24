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12:52

Начался снос четвертой расселенной пятиэтажки

строительство город недвижимость реновация

12:52

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В Москве начали сносить четвертую расселенную по программе реновации пятиэтажку. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Предусмотрен снос двух корпусов по улице Красных Зорь. В этом году демонтируют дом № 23, в 2019 – № 25.

"Принимая во внимание ветхое состояние этого дома, было принято решение досрочно вывести его из эксплуатации. Это дом 1961 года постройки, четырехподъездный, блочный, общее количество квартир – 80 штук. Жители уже расселены, инженерные сети отключены. Снос будет проведен за два-три дня, и в основном объеме все работы будут до 2019 года завершены", – сказал Бочкарев.

При сносе отходы будут разделять – стекло отдельно, дерево отдельно, бетон отдельно. Глава департамента добавил, что предусмотрено пылеподавление моющими машинами. Будет работать один экскаватор-разрушитель, 10-15 единиц автотранспорта и 10 человек из инженерно-технического персонала.

В августе 2018 года снесли первую расселенную пятиэтажку. Дом располагался на улице Константина Федина. На этом месте до 2021 года начнут возводить новостройку.

Снос первой пятиэтажки по программе реновации

строительство город недвижимость реновация

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