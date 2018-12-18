Потенциал площадок по программе реновации рассчитан на 4,6 млн кв. метров жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Потенциал 308 утвержденных стартовых площадок по программе реновации позволит расселить 240 тысяч горожан. Такое заявление сделал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".
Имеющиеся площадки рассчитаны на 4,6 миллиона квадратных метров нового жилья. Это, по словам главы Стройкомплекса, позволяет выдать ключи владельцами 80 тысяч квартир в ветхих домах.
Хуснуллин добавил, что к середине 2020 года градостроительный потенциал утвержденных площадок дойдет до 10 миллионов "квадратов". Только в уходящем году городские власти собираются организовать переезд еще около четырех тысяч москвичей.
Ранее программа реновации стартовала в столичном районе Коньково. Первыми ключи от квартир в новостройке на Профсоюзной улице получат обитатели трех ветхих домов на улице Введенского.
Программу реновации жилого фонда утвердили в августе 2017 года. Согласно закону, жителям пятиэтажек, попавших под снос, предоставят равнозначные квартиры в новых домах.
Окна в новом жилье для москвичей будут с двухкамерными стеклопакетами и москитной сеткой. Санузлы, в соответствии с единым стандартом, будут раздельными, а пол и стены в них облицуют плиткой.
Незадолго до переезда в новостройку жильцы ветхих зданий получают письмо с предложением расстаться с прежней квартирой. Затем они осматривают предложенные варианты и, если их все устраивает, оформляют согласие на получение ключей и необходимых документов.
"Большая Москва": что такое смарт-стандарт программы реновации
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