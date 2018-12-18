Жители юго-запада Москвы переедут в квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Программа реновации стартовала в столичном районе Коньково. Об этом сообщает департамент градостроительной политики Москвы.

Первыми в новый дом на Профсоюзной улице переедут жильцы трех ветхих зданий на улице Введенского. Перед тем, как получить ключи от квартир по программе реновации, они оформят необходимую документацию.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, всего в старых домах находится 258 квартир. На первом этаже новостройки, куда переедут жильцы, расположился Центр информирования по переселению.

Отмечается, что на территории ЮЗАО в программу реновации включены 520 домов. Для возведения новых зданий подобраны 38 "стартовых" площадок.

Ранее к расселению по программе реновации подготовили пятиэтажный дом на Матвеевской улице столицы. Впервые жители Западного административного округа Москвы начали переезжать в новые квартиры в апреле 2018 года.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает около миллиона горожан.

Квартиры в новых домах по реновации спроектированы с учетом единого стандарта, одобренного столичным правительством. При этом размер жилых комнат в новостройках по программе реновации будет не меньше, чем в старых. А вот площади кухни, санузла, прихожей и балкона станут больше.

В новом жилье предусмотрена улучшенная подготовка стен и обои на флизелиновой основе белого цвета. Новоселы смогут покрасить стены в любой цвет. Для повышения звукоизоляции под ламинатным полом уложат специальную подложку.

