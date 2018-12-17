Еще один дом в ЗАО подготовили для расселения по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Дом на западе Москвы подготовлен для расселения по программе реновации. Об этом сообщил департамент градостроительной политики со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.
"Новый дом по адресу улица Матвеевская, д. 11 (Западный административный округ) начал принимать участников программы реновации. Он построен по индивидуальному проекту. В "стартовый" дом поедут жители дома № 3 по улице Наташи Ковшовой. Этот пятиэтажный дом был построен в 1963 году. Всего здесь находится 52 квартиры", – сказано в сообщении.
На первом этаже новостройки находится Центр информирования по переселению, где работают специалисты органов исполнительной власти и служб города, готовые помочь с оформлением необходимых документов.
Первые переселения по программе реновации в ЗАО начались в апреле 2018 года.
Ранее сообщалось, что в Москве в 2019 году построят 20 новых жилых домов для расселения по программе реновации.
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