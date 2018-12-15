В Москве построят 20 домов по программе реновации в 2019 году

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В Москве в 2019 году построят 20 новых жилых домов для расселения горожан по программе реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Общая площадь новых домов составит около 300 тысяч квадратных метров, передает Агентство "Москва". Строительство ведется за счет городского бюджета.

Сегодня в департаменте градостроительной политики города сообщили о старте реновации в Юго-Восточном административном округе. Кузьминки стали самым большим районом по числу домов, жителей которых расселят по программе реновации – там их насчитывает 287.

В этом году началось расселение 30 домов. До конца года власти утвердят не менее 10 площадок для реновации.

