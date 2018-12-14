Власти Москвы утвердят не менее 10 площадок для реновации до конца года

14 декабря, 15:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Власти столицы до конца текущего года утвердят еще не менее 10 новых стартовых площадок по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
По словам заместителя мэра города Марата Хуснуллина, в список для строительства жилья в первую очередь включат те районы, где собираются снести ветхие дома, но пока не определены места для запуска "первой волны".
Руководитель Стройкомплекса подчеркнул, что город обязался расселять участников программы в рамках района, где они жили до реновации. Поэтому специалисты проводят инвентаризацию всех площадок, изучая их особенности и шансы на застройку. "До конца года еще не менее 10 таких зон будут согласованы и утверждены. Речь идет о северных и восточных территориях города", – уточнил Хуснуллин.
В настоящее время в программе реновации утверждены 295 стартовых площадок. Их градостроительный потенциал составляет порядка 4,5 миллиона квадратных метров.
Ранее Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки территории микрорайона 3 "Загорье" в Бирюлеве Восточном. В программу реновации вошли девять жилых домов.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Согласно одобренному стандарту, в новых домах установят металлическую стальную входную дверь. А вот окна в квартирах, куда переедут обитатели пятиэтажек, будут с рамами из дерева или ПВХ.
В квартирах установят розетки и выключатели из материала, стойкого к ультрафиолетовым излучениям и появлению царапин. На стенах санузлов специалисты уложат светлую керамическую плитку. Кроме того, белую стальную ванну с эмалированным покрытием оснастят пластиковым экраном, однорычажным смесителем, душевой штангой с держателем.
На кухне установят раковину из нержавеющей стали и тумбу под мойку из ламинированного ДСП. Для повышения звукоизоляции, под ламинатным полом уложат специальную подложку.
Строительство домов по программе реновации
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