ГЗК одобрила проект квартала реновации в Восточном Бирюлеве

13 декабря, 15:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Градостроительно-земельная комиссия одобрила проект планировки территории микрорайона 3 "Загорье" в Бирюлеве Восточном. В программу реновации включено девять жилых домов.
Проектируемая территория площадью 3,6 гектара граничит с улицами Загорьевская, Ягодная и проектируемым проездом № 6800. Там планируется построить 60,3 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе 28,6 тысячи квадратных метров жилья.
На первых этажах жилых домов и в пристроенных помещениях расположатся магазины и объекты бытового обслуживания. Для автомобилей предусмотрены подземные паркинги и плоскостные стоянки.
Строительство будет вестись на стартовой площадке (улица Загорьевская, владение 2/1) и на месте сносимых домов. Остальную застройку микрорайона сохранят.
В жилом квартале установят детские и спортивные площадки, площадки для отдыха. На прилегающей территории разобьют газоны и высадят цветники. Проекту планировки еще предстоит пройти публичные слушания.
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