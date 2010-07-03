Больше 2 млн человек проехали по МЦД за 5 дней с момента запуска

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Свыше 2 млн человек воспользовались двумя первыми линиями Московских центральных диаметров за стартовые пять дней использования. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу АО "ЦППК".

"В пятый день работы МЦД перевезли рекордные 513 тысяч пассажиров – на 9% больше, чем за аналогичный период прошлой недели. Это самый высокий показатель с момента запуска. При этом МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" перевез 242 тысяч человек, а МЦД-2 "Курско-Рижский" воспользовались 271 тысяч человек", – рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что с 25 ноября по 8 декабря проехать по МЦД можно будет бесплатно.

"Пассажиру нужно будет заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также будет бесплатным в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, в которых будут работать контроль. Турникеты будут отключены. Это необходимо для дополнительного тестирования билетной системы ЦППК", – отметили в компании.

Проезд на МЦД сделали бесплатным до 8 декабря

Движение по первым двум маршрутам МЦД открыли 21 ноября. Протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составила 52 км, а МЦД-2 "Курско-Рижский" – 80 км.

В общей сложности на двух диаметрах находится 57 станций. При этом с 19 из них можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. В дальнейшем количество остановок увеличат до 66, а число пересадок возрастет до 27.

Специалисты уверены, что за год МЦД воспользуются порядка 200 млн пассажиров. Новая тарифная система позволит сэкономить на оплате проезда до 7 млрд рублей в год.