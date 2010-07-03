Утренний час пик на МЦД-2 "Курско-Рижский" проходит в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Утренний час пик на втором маршруте МЦД-2 "Курско-Рижский" проходит в штатном режиме, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

Отмечается, что выпуск длинных поездов на МЦД-2 позволил полностью решить проблемы с провозной способностью.

Утренний «час-пик» на МЦД-2 проходит в штатном режиме.



🚊Выпуск длинных поездов на МЦД-2 позволил полностью решить проблемы с провозной способностью. Населенность поездов составила менее 100%.



В самый напряженный «час-пик» с 7.30 по 8.30 скоплений пассажиров не отмечено. — ЦППК (@centralppk) November 25, 2019



Со дня запуска движения, наибольшей популярностью у пассажиров пользовалась станция "Одинцово", которая вошла в состав МЦД-1. Средний пассажиропоток на ней составил 34,5 тысячи человек в сутки, что на 9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлой недели.

Диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

За первые три дня работы перевезли почти 1,4 миллиона человек. На станциях работали более 500 человек, которые раздавали листовки о тарифах и способах оплаты на МЦД.

Проезд на электричках по МЦД будет бесплатным в ближайшие две недели. Это необходимо для более тщательной наладки билетной системы.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. Также планируется организовать бесконтактную оплату проезда.

До 2025 года будет открыто пять линий МЦД. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность маршрутов составит 375 километров.